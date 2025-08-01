Cumartesi kargolar açık mı? 2025 Cumartesi kargo şubeleri saat kaçta kapanıyor?

Cumartesi günü kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığı, gönderi alımı ve teslimat hizmetlerinin sürüp sürmediği kullanıcıların sıkça yönelttiği bir soru oluyor. Cumartesi kargolar açık mı sorusu, özellikle e-ticaret ve bireysel kargo işlemleri açısından büyük önem taşıyor. Peki, cumartesi kargolar açık mı? Hangi kargo firmaları hafta sonu hizmet veriyor, hangileri yalnızca hafta içi çalışıyor? İşte merak edilen detaylar…

CUMARTESİ KARGOLAR AÇIK MI?

Cumartesi günü Türkiye'de faaliyet gösteren birçok büyük kargo firması hizmet vermeye devam etmektedir. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo ve UPS gibi şirketler, cumartesi günleri belirli saatler arasında açık olup, kısıtlı dağıtım ve işlem hizmeti sunarlar.

YURTİÇİ KARGO CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo, cumartesi günleri genellikle 09:00 – 13:00 saatleri arasında çalışır. Dağıtım yapılmakta ancak gönderi kabulü sınırlı olabilir.

ARAS KARGO CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Aras Kargo, cumartesi günü 09:00 – 14:00 saatleri arasında hizmet verir. Bazı şubelerde bu saatler farklılık gösterebilir.

MNG KARGO CUMARTESİ AÇIK MI, KAPALI MI?

MNG Kargo, cumartesi günleri 08:30 – 14:00 arasında sınırlı hizmet sunar, genellikle dağıtım yapılmaz.

SÜRAT KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

Sürat Kargo, cumartesi günü 08:30 – 13:00 arası çalışır ve sadece belirli bölgelerde dağıtım yapar.

PTT KARGO CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

PTT Kargo, cumartesi günleri yalnızca bazı şubeler açıktır; genellikle 08:30 – 13:00 arası hizmet verir, ancak dağıtım yapılmaz.

UPS CUMARTESİ AÇIK MI?

UPS Türkiye: Cumartesi günü bazı bölgelerde sınırlı hizmet verir, ancak standart dağıtım ağı kadar yoğun değildir.