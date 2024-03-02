Cumartesi günü kargolar açık mı? 2 Mart Cumartesi günü kargolar dağıtım yapıyor mu? PTT, YURTİÇİ, ARAS, UPS, SÜRAT, MNG Kargo çalışıyor mu?
Cumartesi günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 3 Şubat Cumartesi günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Mart Cumartesi günü kargoların çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Kargoların hafta sonu çalışma durumları genellikle firmadan firmaya değişiklik gösterirken, vatandaşlar bu konuda net bir bilgiye ulaşmak için araştırmalarını sürdürüyor.
Vatandaşlar, kargo şirketlerinin hafta sonu çalışma saatlerini merak ediyor. Yurtiçi, MNG, Sürat, UPS, Aras ve PTT kargo şirketlerinin cumartesi günü hizmet verdiği belirtildi. Cumartesi günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 2 Mart Cumartesi günü kargolar dağıtım yapıyor mu? İşte detaylar! 2 MART Cumartesi günü kargolar açık mı, çalışıyor mu?