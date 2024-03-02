Üye Girişi
Haberler

Cumartesi günü kargolar açık mı? 2 Mart Cumartesi günü kargolar dağıtım yapıyor mu? PTT, YURTİÇİ, ARAS, UPS, SÜRAT, MNG Kargo çalışıyor mu?

Güncelleme:

Cumartesi günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 3 Şubat Cumartesi günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Mart Cumartesi günü kargoların çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Kargoların hafta sonu çalışma durumları genellikle firmadan firmaya değişiklik gösterirken, vatandaşlar bu konuda net bir bilgiye ulaşmak için araştırmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar, kargo şirketlerinin hafta sonu çalışma saatlerini merak ediyor. Yurtiçi, MNG, Sürat, UPS, Aras ve PTT kargo şirketlerinin cumartesi günü hizmet verdiği belirtildi. Cumartesi günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 2 Mart Cumartesi günü kargolar dağıtım yapıyor mu? İşte detaylar! 2 MART Cumartesi günü kargolar açık mı, çalışıyor mu?

CUMARTESİ GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Yurtiçi kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
MNG kargo şirketi, cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.
Sürat kargo şirketi, cumartesi günleri ise kargo şirketi 08.30 ile 14.00 arasında hizmet vermektedir. Pazar günleri ise kapalıdır.
UPS Kargo cumartesi günleri saat 15.00'a kadar dağıtım yapmaktadır.
Aras kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
PTT kargo şirketi, cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Cumartesi günü kargolar açık mı? 2 Mart Cumartesi günü kargolar dağıtım yapıyor mu? PTT, YURTİÇİ, ARAS, UPS, SÜRAT, MNG Kargo çalışıyor mu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Yurtiçi Kargo Sürat Kargo MNG Kargo Gündem Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Bayram ikramiyesi kimlere verilecek? İSTANBUL HAVA DURUMU 2 MART | Meteoroloji'den bugün için çamur yağmuru uyarısı yapıldı mı? Cumartesi bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı 2024? Cumartesi günü kargolar açık mı? 2 Mart Cumartesi günü kargolar dağıtım yapıyor mu? PTT, YURTİÇİ, ARAS, UPS, SÜRAT, MNG Kargo çalışıyor mu? İYİ Parti İstanbul adayı kim? 2024 İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu kimdir? 4 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 4 Mart Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Yeni Batman İl Emniyet Müdürü kim oldu? Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba kimdir? Yeni Van İl Emniyet Müdürü kim oldu? Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu kimdir? Yeni Kayseri İl Emniyet Müdürü kim oldu? Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın kimdir? Yeni Mersin İl Emniyet Müdürü kim oldu? Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Karabörk kimdir? 2 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 3 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 3 Mart Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? DEVA Partisi Denizli belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Denizli adayı Mehmet Mirza kimdir? DEVA Partisi Çorum belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Çorum adayı Yunus Emre Özdemir kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title