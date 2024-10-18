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Çözen Kazanır ne zaman, saat kaçta ÖDÜL ne? 18 Ekim Cuma ÇÖZEN KAZANIR CEVAPLARI ve sonuçları! (TGRT HABER)

Çözen Kazanır ne zaman, saat kaçta ÖDÜL ne? 18 Ekim Cuma ÇÖZEN KAZANIR CEVAPLARI ve sonuçları! (TGRT HABER)
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Her gün, 5 bin TL'lik hediye çekinden iPhone 15'e kadar birçok farklı ödüller yarışmanın birincisine armağan ediliyor. Gelecek ödüller arasında araba?, arsa ve evin olacağı yarışma? programı 30 dakika sürerken yarışmacılara 15'er soru soruluyor. Peki, 18 Ekim Çözen Kazanır ne zaman, saat kaçta? 18 Ekim Cuma ÇÖZEN KAZANIR CEVAPLARI ve sonuçları! (TGRT HABER)

"Çözen Kazanır" programına katılan yarışmacılar arasında birinci olan ve ilk on sıraya giren isimlerin listesiyle birlikte cevap anahtarlarını araştırıyor. 18 Ekim Cuma ÇÖZEN KAZANIR CEVAPLARI ve sonuçları açıklandı mı? 18 Ekim Çözen Kazanır ne zaman, saat kaçta?

ÇÖZEN KAZANIR ÖDÜL NE?

Çözen Kazanır'da artık ilk 3'e giren kazanıyor! Birinci5000 TL'lik hediye çeki, ikinci 2000 TL, üçüncü ise 1000 TL nakit para ödülü kazanacak.

ÇÖZEN KAZANIR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

"Çözen Kazanır" programına katılan yarışmacılar arasında birinci olan ve ilk on sıraya giren isimlerin listesiyle birlikte cevap anahtarları saat 21.30'dapaylaşılıyor.

Çözen Kazanır ne zaman, saat kaçta ÖDÜL ne? 18 Ekim Cuma ÇÖZEN KAZANIR CEVAPLARI ve sonuçları! (TGRT HABER)

18 EKİM CUMA ÇÖZEN KAZANIR CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

8 Ekim Cuma Çözen Kazanır cevapları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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