Kuzey Afrika'dan gelen ve Güney Yunanistan'ın üzerindeki gökyüzünün turuncu renk almasına neden olan toz bulutları, şimdi de Türkiye'de etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 35 ile sarı uyarı yaptı.ÇÖL TOZU SON DAKİKA! Çöl tozu nedir? Çöl tozundan nasıl korunulur, zararları ne? İşte ayrıntılar...

ÇÖL TOZU NEDİR?

Toz taşınımı, atmosferdeki toz partiküllerinin hareket etme veya taşınma sürecini ifade eder. Bu partiküller genellikle rüzgar, termal hareketler, fırtınalar veya insan etkisi gibi faktörlerle atmosferde taşınabilirler. Toz taşınımı, genellikle çöllerden veya kuru arazilerden kaynaklanan toz fırtınalarıyla ilişkilendirilir. Ancak, sanayi, tarım faaliyetleri veya araç trafiği gibi insan etkileri de toz taşınımına katkıda bulunabilir. Özellikle mineral toz partiküllerinin atmosferde belirgin varlığının temel nedenleri arasında kuraklık ve çölleşme yer alır.

ÇÖL TOZUNUN ZARARLARI NELER?

Toprağın içinde bulunan faydalı mineraller var ancak bu minerallerin soluması sağlığımız için zararlı olabilir. Özellikle hava kirliliği seviyesi 250'nin üzerine çıktığında, kesinlikle maske takılması önerilir. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar bu konuda daha dikkatli olmalı ve maske takmalıdır. Kıyı bölgelerinde rüzgarın etkisiyle tozlar dağılırken, iç kesimlerde yüksek basınç daha fazla etkili olabilir. Yağmur olmadığı durumlarda tozlar çamur şeklinde yağmaz, bu dağılımı engeller. Bu durum çok sağlıksız olmasa da hassas bir seviyede olduğundan dikkat edilmesi önemlidir.

Çöl tozunun potansiyel tehlikelerini önlemek için alınabilecek önlemler şunlardır:

Maske Kullanımı: Tozlu havalarda dışarı çıkarken maske kullanmak solunum yollarını korumak için önemlidir.

Kapalı Ortamlarda Kalma: Çöl tozunun en yoğun olduğu zamanlarda mümkünse kapalı ve tozdan korunaklı ortamlarda bulunmak, solunum yolu rahatsızlıklarını önlemek açısından faydalı olabilir.

Gözleri Koruma: Gözleri çöl tozundan korumak için güneş gözlüğü kullanmak, göz iritasyonunu azaltabilir.

Cilt Bakımı: Ciltte tahriş ve kuruluk oluşmaması için nemlendirici kullanmak, cildi çöl tozunun olumsuz etkilerine karşı koruyabilir.

Su Tüketimi: Bol su içmek, vücudun çöl tozunun neden olduğu dehidratasyon riskini azaltabilir ve solunum yollarını nemli tutabilir. Bu, genel sağlık için önemli bir adımdır.