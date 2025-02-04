Yıllar önce bir AVM'de görüntülenen ve serebral palsi hastası oğlu Siraç hakkında konuşan Çılgın Sedat, "Sizin de bildiğiniz üzere oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var." demişti. Peki, Çılgın Sedat oğlu hasta mı, Çılgın Sedat oğlu Siraç'ın hastalığı ne?

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ'IN HASTALIĞI NE?

Yıllar önce bir AVM'de görüntülenen ve serebral palsi hastası oğlu Siraç hakkında konuşan Çılgın

Sedat 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında serebral palsi hastası olan oğlu Siraç hakkında "Sizin de bildiğiniz üzere oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var. Bununla ilgili bir tedavi süreci içerisine girdik. Kosova'da bir ameliyat durumumuz var" ademişti.

Geçtiğimiz yıllarda 2. Sayfa programına konuk olan Çılgın Sedat, oğlunun tedavi masrafı için tüm mal varlığını sattığını söyleyerek, Şenol İpek'in oğlunun rahatsızlığı için gerekli olan maddi desteği toplamak adına bir gece düzenlediğinden bahsetmişti. Oğlunun hastalığının çok masraflı olduğunu söyleyen Sedat, kirasını öderken zorlandığını dile getirmişti.

Çılgın Sedat oğlu hakkında açıklama yaptığı takdirde bilgiler güncellenecektir.