Cihan Çanak bozkurt işareti mi yaptı? UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 mağlup ederek tur için büyük bir avantaj yakaladı. Cihan Çanak son dakikalarda attığı golün ardından bozkurt işareti aldı. EURO 2024'te Merih Demiral bozkurt işareti nedeniyle 2 maç ceza almıştı. Peki, Cihan Çanak bozkurt işareti mi yaptı? UEFA Cihan Çanak'a ceza verecek mi? Detaylar...

CİHAN ÇANAK'TAN BOZKURT İŞARETİ

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Cihan Çanak, takımının UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta attığı şık golün ardından "Bozkurt" işareti yaptı. Bu anlar sosyal medyada gündem olurken, Merih Demiral'a aynı işaretten skandal bir ceza veren UEFA'nın bu durum karşısında ne yapacağı merak ediliyor.

TIPKI MERİH DEMİRAL GİBİ "BOZKURT" İŞARETİ YAPTI

Genç yıldız, attığı güzel golün ardından yaptığı "Bozkurt" işaretiyle EURO 2024'te aynı işareti yaptığı için Merih Demiral'a destek verdi. Cihan'un bu hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu.

UEFA, SKANDAL BİR KARARA İMZA ATMIŞTI

A Milli takımımızın çeyrek finale kalma başarısı gösterdiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli futbolcumuz Merih Demiral, son 16 turunda oynadığımız Avusturya maçında attığı golün ardından "Bozkurt işareti" yaptığı için 2 maçlık cezaya çarptırılmıştı. UEFA'nın verdiği bu karar, Türk kamuoyunda uzun süre geniş yer bulmuş ve tepkileri beraberinde getirmişti. UEFA'nın Cihan Çanak için de benzer bir cezaya başvurup vurmayacağı merak konusu.