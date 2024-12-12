Üye Girişi
Haberler
ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

Türkiye'nin yanı başında tehlikeli bir oyun başlıyor

 Fransa, İsrail'den işgal ettiği Golan Tepeleri'nden çekilmesini istedi

Görüntü en büyük destekçisini bile küplere bindirdi

 Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı

Esad'ı deviren ismin "ölüm" listesi! Bu kişileri asla affetmeyecek
Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı

20 kadın sapıkların elinden böyle kurtarıldı

Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi!

Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aramızda Kalmasın programının konuğu Çiğdem Tunç oldu. Canlı yayına konuk olan oyuncu Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli?

Çiğdem Tunç, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan oyuncu Çiğdem Tunç kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR?

Çiğdem Tunç 28 Ağustos 1963, İstanbul doğumludur. Türk sinema oyuncusu ve aynı zamanda balerindir. Mehmet Ali Erbil ile birlikte 1984 yılında başlayan ve uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında sunucu ve oyuncu olarak yer almıştır.

Filmografisi

  • 1980: Renkli Dünya
  • 1982: Hasret Sancısı
  • 1982: O Kadın
  • 1983: Gecenin Sonu
  • 1984: Alev Alev
  • 1984: Kayıp Kızlar
  • 1984: Şabaniye
  • 1990: Can Dostlar (I)
  • 1991: Aldatacağım / Kaderimsin
  • 1996: Çılgın Bediş
  • 2002: Çekirdek Aile
  • 2003: Tatlı Hayat - Konuk oyuncu
  • 2004: Neredesin Firuze
  • 2005: Belalı Baldız
  • 2006: Unutulmayanlar - Konuk oyuncu
  • 2007: Genco
  • 2010: Geniş Aile
  • 2011: Bizim Yenge
  • 2014: Analı Oğullu
  • 2014: Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk
  • 2017: Aşk-ı Roman
  • 2018: Benim Adım Osssman
  • 2019: Jet Sosyete - Konuk oyuncu
  • 2021: Tövbeler Olsun
  • 2022: Seksenler
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Fenerbahçe'yi darmadağın eden futbolcudan bomba Mert Müldür itirafı
img

Garson refleksiyle herkesi şaşkına çevirdi
img

Trump'ın Türkiye adayıyla ilgili dikkat çeken detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 12 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Karadeniz'de bulunan doğalgaza ne oldu? Karadeniz'de doğal gaz çıkarılıyor mu? CANLI ALTIN KURU | 12 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 12 Aralık Perşembe WhatsApp'a neden girilmiyor? Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daron Acemoğlu Nobel Ödülü aldı mı? La Nina kışı nedir, nasıl geçer? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den La Nina uyarısı! Selena Gomez evleniyor mu? Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! Müsavat Dervişoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi! Annem Ankara Hasan ölüyor mu, ne oldu? Mehmet Günsur Annem Ankara dizisinden ayrılacak mı? A101 12 ARALIK 2024 KATALOĞU 12 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.