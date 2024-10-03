Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler…

Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündeme gelirken, Cem Garipoğlu'nun mezarı fethi kabir işlemi için sabah saatlerinde polis ekipleri olay yerinde önlem aldı. Cem Garipoğlu yaşıyor mu ve Cem Garipoğlu nasıl öldü sorularına yanıt aranıyor. Cem Garipoğlu müslüman mı ve Cem Garipoğlu neden Münevver Karabulut'u öldürdüğü merak ediliyor. Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılıyor? Detaylar haberimizdedir...

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI NEDEN AÇILIYOR?

Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün 11.00'de savcı ve avukatlar aracılığıyla açılması beklenirken, sabah saatlerinde polis ekipleri, çevik kuvvet ekipleri ve güvenlik ekipleri mezarlık önünde bariyerli önlem aldı.

CEM GARİPOĞLU NASIL ÖLDÜ?

Cem Garipoğlu'nun intiharıyla ilgili soru işaretleri devam ederken, Karabulut ailesi ve Garipoğlu'nun ailesi mezarın açılmasını talep etti. Savcılık, bu talebe yanıt olarak otopsi görüntülerini istedi ve bilirkişi raporu hazırlattı. Bu rapor, Garipoğlu'nun ölümüne dair bazı şüpheleri gündeme getirdi. Görüntülerde, Garipoğlu'nun parmaklarında koyu lacivert renkler dikkat çekti. Bu renkler, intihar mı yoksa firar mı ettiği sorusunu gündeme getirdi. Aileler, bu renklerin Garipoğlu'nun bir süre yaşayıp yaşamadığı konusunda tespit yapılmasını talep etti.

Garipoğlu'nun intiharından önce resim yapmaya başladığı ve odasında tuvallerin bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum, parmaklarındaki boya izlerinin intihar sırasında kullandığı boyadan kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, cezaevi güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Garipoğlu'nun 9 Ekim gecesi koridorda volta atarken, taburesiyle birlikte koğuşuna girmesi ve sabah saatlerinde sayımda bulunmaması da dikkat çekti. Bu görüntüler, Garipoğlu'nun sabaha kadar kaybolduğunu ve sabah sayımında ölü bulunduğunu gösteriyor.

CEM GARİPOĞLU'NUN OTOPSİ RAPORU

Cem Garipoğlu'nun 2014 yılında Silivri Cezaevi'nde intihar etmesinin ardından, Garipoğlu'nun gerçekten öldüğü konusunda şüpheler oluşmuştu. Münevver Karabulut'un ailesi, avukatları aracılığıyla mezarın açılması (fethi kabir) talebinde bulundu. Ancak bu talep, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi. Bunun yerine, Adli Tıp Kurumu'ndan Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ve video kayıtları talep edilerek bilirkişi raporu hazırlandı.

Aile avukatı Rezan Epözdemir, rapora itiraz etti ve fethi kabir işleminin gerçekleştirilmesini talep etti. Dilekçede, daha önceki adli süreçlerde yaşanan hatalar, otopsi işlemlerinde yapılan eksiklikler ve dava sürecinde yaşanan çeşitli usulsüzlükler vurgulandı. Ailenin, Garipoğlu'nun cezaevinden kaçmış olabileceği şüphesini gidermek için mezarın açılmasını talep ettiği belirtildi.

CEM GARİPOĞLU KİMDİR?

Cem Garipoğlu, 29 Ekim 1991 doğumlu olup, Silivri 5 No'lu L tipi kapalı cezaevinde yatıyordu. Garipoğlu, Türkiye'deki önemli sanayi şirketlerinden Sümerbank'a TMSF'nin el koymasının ardından hayatı değişen Mehmet Nida Garipoğlu'nun oğluydu. Garipoğlu ailesi, Sümerbank'ın ortaklarından olup dört çocuğundan ikincisiydi.

Cem Garipoğlu'nun yaşamı, babası Mehmet Garipoğlu'nun hapse girmesiyle büyük bir değişim geçirdi. Babasının hapse girmesinin ardından, Cem Garipoğlu 12 yaşında yurtdışına gönderildi. Fransa'da yatılı okula başlayan Garipoğlu, burada Rusça, İngilizce, İspanyolca ve Çince öğrenerek, 17 yaşında Türkiye'ye geri döndü. Türkiye'ye döndükten sonra Bahçeşehir'de yaşamaya başlayan Cem Garipoğlu, eğitiminin devamında babasının yönlendirmesiyle yabancı dil öğrenmeye yoğunlaştı. Ancak okulda uyum sorunu yaşayan Garipoğlu, Bahçeşehir Yıldızlar Koleji'ne yazılsa da okulda başarısız olup başka bir okula geçti. Bu dönemde, babasının seyahatlerinde tercümanlık yaptı.

Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u vahşice öldürdükten 197 gün sonra avukatı tarafından Bahçelievler'de polise teslim edilmişti.

CEM GARİPOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Cem Garipoğlu, 3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut'u vahşi bir şekilde öldürdükten sonra, 2014 yılında Silivri Cezaevi'nde intihar etti.