Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen bulunamadı! Cem Garipoğlu'nun mezarı boş mu?

Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı, mezar açılma işlemi sırasında hiçbir kefen veya mezar bezi bulunmadığını ifade etti. Bu durum, mezar içinde Garipoğlu'nun cesedinin bulunup bulunmadığına dair büyük bir soru işareti yarattı. Avukat, "Mezarda kefen ve bez bulunmaması, şüpheleri derinleştiriyor. Bu durum daha detaylı incelemeler gerektiriyor," şeklinde bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Olayın daha fazla incelenmesi gerektiğini söyleyen avukat, yapılacak DNA testlerinin sonucu beklediklerini belirtti. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı boş mu?

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI BOŞ MU?

Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı. Garipoğlu'nun mezarı savcı ve Adli Tıp görevlilerinin gelmesinin ardından açıldı. Cenaze, tabut içinde Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARINDA NE VARDI?

Mezarın açılmasına ilişkin detayları paylaşan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı, ceset bütünlüğü yoktu. Bu detaylar tutanağa da geçti. Ceset bütünlüğü olmadığı için kimlik tespiti yapmak fiilen olanaksız ama geldiğimiz noktada bu kimlik tespiti işlemi de yapılamadı. Çünkü ölenin herhangi bir yakını, Garipoğlu ailesinin herhangi bir ferdi veya komşusu yazılmıştı başsavcılık talimatıyla keza, bu da hazır edilmedi. Sadece avukatları meslektaşımız hazır bulundu.