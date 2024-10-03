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Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu öldü mü, ne zaman öldü?

Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu öldü mü, ne zaman öldü?
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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede ve Cem Garipoğlu öldü mü soruları gündeme geliyor. 10 Ekim 2014'de kaldığı hücrede ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu öldü mü, ne zaman öldü?

Cem Garipoğluâ€™nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için yapılan 'Fethi Kabir' talebi kabul edildi. Mezarlıkta güvenlik önlemleri alındı ve incelemeler başladı. Cem Garipoğlu öldü mü, ne zaman öldü? Cem Garipoğluâ€™nun mezarı nerede? Detaylar haberimizdedirâ€¦

CEM GARİPOĞLUâ€™NUN MEZARI NEREDE?

Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda, polis ekipleri güvenlik önlemi olarak mezarın çevresine demir bariyerler yerleştirerek koruma sağladı.

Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu öldü mü, ne zaman öldü?

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CEM GARİPOĞLU NE ZAMAN ÖLDÃœ?

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'de kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Karabulut ailesi avukatlarının 'Fethi Kabir İşlemi' talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti. Garipoğlu'nun mezarı açılmadan önce polis mezarlık etrafında bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı.

Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu öldü mü, ne zaman öldü?

Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu öldü mü, ne zaman öldü?

Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu öldü mü, ne zaman öldü?

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