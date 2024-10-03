Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, olayın ardından uzun bir süre firar etti. Ancak, Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı, saat kaçta açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılıyor? soruları gündemden düşmüyor. Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu öldü mü? Detaylar haberimizdedir…

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILDI MI?

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için 'Fethi Kabir İşlemi' talebi kabul edildi. Mezarlık çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Cem Garipoğlu'nun mezarı etrafına polis ekipleri tarafından demir bariyerler konuldu. Çevresinde güvenlik önlemleri alınan mezarın yarın saat 11.00 sıralarında açılması bekleniyor.

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların ardınan Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi. Garipoğlu'nun mezarı yarın saat 11.00'da açılacak. Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ NEDİR?

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu. Cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda dikkat çekmiş ve büyük tepki oluşmuştu. Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış ve bu kaçış 197 gün sürmüştü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu'nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermişti. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti. Garipoğlu'nun intiharıyla ilgili soru işaretleri giderilememiş, Karabulut ailesi avukatlarının 'Fethi Kabir İşlemi' talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti.