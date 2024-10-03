Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu!

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CEM GARİPOĞLU, MÜNEVVER KARABULUT'U NASIL ÖLDÜRDÜ?

29 Ekim 1991 doğumlu Cem Garipoğlu, 3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut'u öldürmüş ve bu korkunç olay Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştır. Karabulut'un cesedi, 3 Mart 2009 akşamı İstanbul'da bir çöp konteynerinde, çöp toplayıcı bir kişi tarafından parçalanmış hâlde bulunmuştur. Adli tıp raporları, Münevver Karabulut'un başının gövdesinden ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle ağır yaralandığını ve daha sonra öldüğünü ortaya koymuştur.

Cem Garipoğlu, cinayeti işledikten 197 gün sonra, 17 Eylül 2009'da teslim olmuş ve yargılandığı mahkeme sonucunda 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak, cezasını çekmekte olduğu Silivri Cezaevi'nde 10 Ekim 2014 tarihinde intihar ederek yaşamına son vermiştir.

MÜNEVVER KARABULUT OTOPSİ RAPORU

Olayla ilgili yapılan adli tıp incelemelerinde Karabulut'un vücudunda çok sayıda bıçak yarası ve kafasında ciddi kesikler tespit edilmiştir. Cinayetle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış, bazı uzmanlar cinayetin sadist bir ayin olabileceğini öne sürmüştür. Davanın avukatlarından Rezan Epözdemir, Karabulut'un öldürülme şeklinin belirli bir dini ayine işaret ettiğini iddia etmiş, bu iddialar basında büyük yankı uyandırmıştır.

Cem Garipoğlu'nun cesedi, babaannesinin oturduğu sitenin yakınındaki bir çöp konteynerine bırakması da bu iddialar kapsamında değerlendirilmiştir.