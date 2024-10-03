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Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu!

Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu!
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Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Cem Garipoğlu'nun Münevver Karabulut'u öldürmesi ve otopsi raporu gündeme bomba gibi düştü. Münevver Karabulut'u canice katleden ve cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün saat 11.00'de savcı ve avukatlar aracılığıyla açılacak. Münevver Karabulut otopsi raporu ve nasıl öldürüldüğü merak ediliyor. Peki, Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl ve neden öldürdü?

Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdüğü merak edilirken Münevver Karabulut'un otopsi raporu gündeme geliyor. Münevver Karabulut ne zaman öldü ve Cem Garipoğlu nasıl öldüğü gündemden düşmüyor. Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle ve hunharca öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etmişti. Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu! Detaylar haberimizdedir...

CEM GARİPOĞLU, MÜNEVVER KARABULUT'U NASIL ÖLDÜRDÜ?

29 Ekim 1991 doğumlu Cem Garipoğlu, 3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut'u öldürmüş ve bu korkunç olay Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştır. Karabulut'un cesedi, 3 Mart 2009 akşamı İstanbul'da bir çöp konteynerinde, çöp toplayıcı bir kişi tarafından parçalanmış hâlde bulunmuştur. Adli tıp raporları, Münevver Karabulut'un başının gövdesinden ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle ağır yaralandığını ve daha sonra öldüğünü ortaya koymuştur.

Cem Garipoğlu, cinayeti işledikten 197 gün sonra, 17 Eylül 2009'da teslim olmuş ve yargılandığı mahkeme sonucunda 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak, cezasını çekmekte olduğu Silivri Cezaevi'nde 10 Ekim 2014 tarihinde intihar ederek yaşamına son vermiştir.

Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu!

MÜNEVVER KARABULUT OTOPSİ RAPORU

Olayla ilgili yapılan adli tıp incelemelerinde Karabulut'un vücudunda çok sayıda bıçak yarası ve kafasında ciddi kesikler tespit edilmiştir. Cinayetle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış, bazı uzmanlar cinayetin sadist bir ayin olabileceğini öne sürmüştür. Davanın avukatlarından Rezan Epözdemir, Karabulut'un öldürülme şeklinin belirli bir dini ayine işaret ettiğini iddia etmiş, bu iddialar basında büyük yankı uyandırmıştır.

Cem Garipoğlu'nun cesedi, babaannesinin oturduğu sitenin yakınındaki bir çöp konteynerine bırakması da bu iddialar kapsamında değerlendirilmiştir.

Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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