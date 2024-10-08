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Cem Garipoğlu mezarı DNA testi sonucu belli oldu mu? Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu?

Cem Garipoğlu mezarı DNA testi sonucu belli oldu mu? Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu?
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Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Cem Garipoğlu'nun mezarında yapılan DNA testi sonuçlandı. Mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı merak konusu olmuştu. DNA testi sonucu, bu konudaki tartışmalara son verecek nitelikte. Peki, Cem Garipoğlu mezarı DNA testi sonucu belli oldu mu? Cem Garipoğlu mezarı neden açıldı? Cem Garipoğlu olayında son durum nedir?

Cem Garipoğlu mezarı DNA testi sonucu belli oldu mu? Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki inceleme tamamlandı. Cem Garipoğlu mezarı neden açıldı? 15 yıl önce vahşice işlenen Münevver Karabulut cinayetinin ardındaki sır perdesi aralanmaya devam ediyor. 3 Ekim günü fethi kabir kararıyla açılan Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan kemiklerinin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlem tamamlandı. Cem Garipoğlu mezarı DNA testi sonucu açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir...

CEM GARİPOĞLU MEZARI DNA TESTİ SONUCU BELLİ OLDU MU?

Başsavcılığın açıklamasında, Garipoğlu'nun mezarında 3 Ekim günü feth-i kabir işlemi yapıldığı hatırlatıldı. Biyoloji İhtisas Dairesi'nin mezardan alınan kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemelerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, Baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Cem Garipoğlu mezarı DNA testi sonucu belli oldu mu? Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu?

MEZARDAKİ KİŞİ CEM GARİPOĞLU MU?

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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