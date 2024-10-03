Cem Garipoğlu DNA sonucu ne zaman belli olur?

Cem Garipoğlu'nun DNA sonuçları, kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı. Münevver Karabulut'un 2009 yılında öldürülmesiyle ilgili davanın önemli bir parçası olan bu sonuçlar, özellikle Garipoğlu'nun mezarının açılmasının ardından gündeme geldi. Peki, Cem Garipoğlu DNA sonucu ne zaman belli olur?

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILDI MI?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'un cinayetini işleyen ve 2014 yılında cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi.

Başsavcılık, Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un, 10 Ekim 2014'te Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması yönündeki talebini kabul etti. Bu doğrultuda, "fethi kabir" işlemlerinin başlatılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat gönderildi.

CEM GARİPOĞLU DNA SONUCU NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Adli Tıp Uzmanları, DNA örneklerinin 24 saatte sonuçlanabileceğini söylüyor. Bu süreçte, DNA örneklerinin laboratuvarlarda incelenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi gerekiyor. Garipoğlu'nun DNA sonuçları, adli sürecin seyrini değiştirebilir.