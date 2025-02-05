İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Ethereum ve altcoinlerdeki düşüşü haftalar öncesinden nasıl öngördü?

Ethereum ve altcoinlerdeki düşüşü haftalar öncesinden nasıl öngördü?
Eski ABD Başkanı Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi! Trump'ın da diline düştü

Trump'ın da diline düştü! Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi
Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı

Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı

Çarşamba hangi diziler var? 5 Şubat Çarşamba TV'de bu akşamki diziler

Çarşamba hangi diziler var? 5 Şubat Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 4 Şubat 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri! İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Çarşamba hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 4 Şubat 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Kuruluş Osman

Kanal D: Annem Ankara

Show TV: Sandık Kokusu

NOW TV: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 ŞUBAT

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Mumya Geri Dönüyor"

22.40 Yabancı Sinema "Yıldızlararası"

02.00 Yabancı Sinema "Mumya Geri Dönüyor"

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Genç yaştaki kardeşi hayatını kaybetti
img

8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş
img

AFAD'dan Ege uyarısı! Volkanik risk vurgusu endişelendirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken isim detayı

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken Tuğçe Tayfur detayı
Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti

Genç yaştaki kardeşi hayatını kaybetti
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.