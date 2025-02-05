Çarşamba hangi diziler var? 5 Şubat Çarşamba TV'de bu akşamki diziler

Çarşamba hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 4 Şubat 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Kuruluş Osman

Kanal D: Annem Ankara

Show TV: Sandık Kokusu

NOW TV: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 ŞUBAT

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Mumya Geri Dönüyor"

22.40 Yabancı Sinema "Yıldızlararası"

02.00 Yabancı Sinema "Mumya Geri Dönüyor"