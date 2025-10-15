Çarşamba günü hangi diziler var? 15 Ekim Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 15 Ekim 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!
ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Taşacak Bu Deniz
ATV: Can Borcu
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: -
NOW TV: Sahtekarlar
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 15 EKİM
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
02.00 Teşkilat