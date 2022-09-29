Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız bu akşam ekranlara geliyor. Camdaki Kız CANLI izle! Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Camdaki Kız konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

KANAL D CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat'ın geri dönüşü, hem Selen hem de Feride'nin sarf ettiği sözler Nalan'ın Hayri ile ilgili duygularını bastırmasına sebep olur. Sedat'ı Alp'ten özür dilemesi için Cana ile yaşadıkları eve götüren Rafet; şirkette yaptığı toplantıda da Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın artık Selen'e devredildiğini açıklar. Billur ile Nalan ise Sedat'ın dönüşünü kutlamak için dışarıda bir eğlence planlar.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 49. Bölümde Nalan ve Hayri'yi kim gördü? 22 Eylül Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 49. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 49. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Koroğlu Konağı'nda sular durulmuyor.

Sedat'ın hapishanede görmeye daha fazla dayanamayan Rafet, Cana'ya gider. Alp'in şikayetini geri çekmesi için hem Rafet hem Cana hem de Feride dört bir koldan uğraşmaktadır. Nalan'a notu bırakan kişi gizemini korurken; bu not Hayri ile gizli görüşmelerine de vesile olur. Gülcihan'ı affedemeyen Rafet ondan ayrılma konusunda kararlıdır.

Muzo, Pera'nın kendisini terk etmesini kaldıramaz. Nalan'dan sonra başka birine bu kadar bağlanmasının hata olduğunu düşünen Muzo, daha fazla dayanamaz ve bayılıyor. Gülcihan ve Döndü'nün çığlıklarını duyan Hayri, Muzo'nun odasının kapısını kırarak içeriye dalıyor.

Selen, sert tavırlarıyla Nalan'ı olayların dışına atmaya çalışır. Nalan, Selen'in bu tavırlarından dolayı Hayri'yle öpüştüğünü Selen'in görmüş olabileceğini düşünür. Nalan, panik içinde Selen'le yapacağı konuşmayı planlar. Nalan'a gizemli notu bırakan kişi Selen mi?