Cafer Mahiroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cafer Mahiroğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Cafer Mahiroğlu geliyor. Peki, Cafer Mahiroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

CAFER MAHİROĞLU KİMDİR?

Cafer Mahiroğlu Halk TV'nin sahibidir. İş adamı Cafer Mahiroğlu, 1966 yılında Sivas'da dünyaya geldi. İngiltere'deki Select isimli tekstil firmasının sahibi olarak bilinen Mahiroğlu, İngilizce öğrenmek amacıyla 1980'lerin sonunda İngiltere'ye gitti. Uzun süre konfeksiyon sektöründe çalıştıktan sonra, konfeksiyon markasını satın alarak kendi işini kurdu. 1991 yılında Armondi tekstil şirketini alan Mahiroğlu, Top Shop, New Look, Dorotthy, Perkins, Tesco, Evans gibi bir çok markanın üreticiliğini yapıyor.

Cafer Mahiroğlu, 2007'de mali krize giren İngiltereli Select'i satın aldı. 350'ye yakın mağazası bulunuyor. İngiltere'nin en zengin 100 insanı arasında bulunuyor ve sıklıkla maddi sıkıntılar yaşayan ve batmak üzere olan markaları satın alıyor. 2008'de de Markofoni adlı online alışveriş sitesini satın aldı. Uluslararası dergi Forbes'in Türkiye versiyonu 2016 yılı Kasım sayısında Cafer Mahiroğlu'nun hikayesini kapak yaptı.

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