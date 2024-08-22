Cafer'in Çilesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cafer'in Çilesi filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Cafer'in Çilesi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Cafer'in Çilesi konusu, özeti ve Cafer'in Çilesi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Cafer'in Çilesi filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Cafer'in Çilesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cafer'in Çilesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Cafer'in Çilesi konusu nedir, Cafer'in Çilesi oyuncuları kimler ve Cafer'in Çilesi özeti gibi konuları inceliyoruz.
CAFER'İN ÇİLESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Cafer'in Çilesi, 1978 yapımı, başrollerinde Zeki Alasya-Metin Akpınar'ın yer aldığı Türk filmidir.
Refik işsiz güçsüz hovarda geçinen biridir.Bir gece beraber eğlenmek için pavyona giderler.Burada başlarına çeşitli işler açarlar.Ayrıca köşkü pansiyon haline getirip kiracı alırlar.Caferin akrabaları geri dönünce işler iyice sarpa sarar.
CAFER'İN ÇİLESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Oyuncular: Zeki Alasya, Metin Akpınar, Filiz Ersürer, Zerrin Egeliler, Turgut Özatay