Burhan Karışık kimdir? CHP Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Burhan Karışık kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Balıkesir Erdek Belediye Başkan adayı ise Burhan Karışık. Burhan Karışık kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BURHAN KARIŞIK KİMDİR?

Burhan Karışık 1959 yılında Paşa Limanı Adası Balıklı Mahallesi/Erdek'te doğmuştur. İlk ve Orta öğrenimini Erdek'te tamamlamıştır. Erdek ilçesinde 27 yıldır Belediye Meclis üyeliği görevini sürdürmektedir. Ayrıca, 30 yıldır Erdek Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. Burhan Karışık, Erdek Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak görev yapmaktadır. Belediye Meclisi'nin 30.06.2021 tarihli toplantısında Erdek Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve görevine başlamıştır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.