Burhan Asaf Şafak kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Burhan Asaf Şafak kaç yaşında, nereli?
Yeniden Refah Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Burhan Asaf Şafak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Burhan Asaf Şafak kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Burhan Asaf Şafak kaç yaşında, nereli?
Burhan Asaf Şafak kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Burhan Asaf Şafak kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Burhan Asaf Şafak kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Burhan Asaf Şafak kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Burhan Asaf Şafak nereli? Detaylar haberimizdedir…
BURHAN ASAF ŞAFAK KİMDİR?
Burhan Asaf Şafak, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.