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Burcu Kara ne ameliyatı oldu? Burcu Kara'nın sağlık durumu nasıl?

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Ünlü oyuncu Burcu Kara'nın sağlık durumu ve geçirdiği ameliyat merak ediliyor. Kara'nın ne tür bir ameliyat geçirdiği ve sağlık durumunun nasıl olduğu konusunda detaylar araştırılıyor. Burcu Kara ne ameliyatı oldu? Burcu Kara'nın sağlık durumu nasıl?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Seval rolünü oynayan Burcu Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beyin ameliyatı olduğunu söyledi. Peki, Burcu Kara ne ameliyatı oldu? Burcu Kara'nın sağlık durumu nasıl?

BURCU KARA NE AMELİYATI OLDU?

Instagram hesabından hastane odasından oje sürdüğü anları yayınlayan Burcu Kara, gelen mesajların ardından açıklama yaptı. Ameliyat olduğunu duyuran ünlü isim, paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Tabii hastane önlüğüyle fotoğraf koyarsan sonrasını göze almalısın. E hayat hep iyi, güzel ve sağlıklı anlardan ibaret değil, her şey insanlar için değil mi? Ben de olduğu gibi biriyim zaten alışıksınız filtresiz hallerime. Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Baya araştırdık, konuştuk, görüştük hocalarla. Sonra üşenmedik Ankara'ya geldik ve Hakan hocayı bulduk. Tavır hayatta her şeydir benim için. Bir lafı yüzünden, doğumuma iki gün kala doktorunu değiştirmiş insanım ben. Şu anda da iyi ki böyle bir karar vermişim. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber. Kendisine, ekibine ve tüm hastane çalışanlarına büyük saygı ve teşekkürlerimle. Arayan, soran, yazan tüm sevdiklerime de teşekkür edip cevap vermiş olayım. Hepimize sağlıklı bir ömür dilerim."

Burcu Kara ne ameliyatı oldu? Burcu Kara'nın sağlık durumu nasıl?

BURCU KARA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncu Burcu Kara, beyin ameliyatı oldu. Hastane odasından sevenlerine seslenen oyuncu, "Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün" dedi.

Burcu Kara ne ameliyatı oldu? Burcu Kara'nın sağlık durumu nasıl?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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