Bugün hangi şans oyunu var sorusu, araştırılan konular arasında yer alıyor. Şans oyunları hangi günler oynanıyor sorusu, akşam saatlerinde gerçekleşecek olan çekiliş öncesi araştırılan konular arasında. Bugün hangi şans oyunu var? Milli Piyango Şans oyunları hangi günler?

BUGÜN HANGİ ŞANS OYUNU VAR?

Salı akşamı, saat 21:30'da Çılgın Sayısal Loto çekilecektir.

Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor.

En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor.

On Numara pazartesi ve cuma, Şans Topu ise çarşamba ve Pazar günü saat 20.00'da çekiliyor.

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