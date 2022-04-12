Bugün hangi şans oyunu var? Milli Piyango Şans oyunları hangi günler?
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Kazandırmaya devam eden Milli Piyango, On Numara, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu gibi oyunlarının hangi gün olduğu merak ediliyor. Bugün hangi şans oyunu var, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Oyunlarda kazanma ihtimali arttırmak amaçlı olarak hafta içi her gün çekiliş gerçekleştirilmesi dolayısıyla bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, 'Bugün hangi şans oyunu var?' sorusuna yanıt arıyor.
Bugün hangi şans oyunu var sorusu, araştırılan konular arasında yer alıyor. Şans oyunları hangi günler oynanıyor sorusu, akşam saatlerinde gerçekleşecek olan çekiliş öncesi araştırılan konular arasında. Bugün hangi şans oyunu var? Milli Piyango Şans oyunları hangi günler?
BUGÜN HANGİ ŞANS OYUNU VAR?
Salı akşamı, saat 21:30'da Çılgın Sayısal Loto çekilecektir.
Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor.
En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor.
On Numara pazartesi ve cuma, Şans Topu ise çarşamba ve Pazar günü saat 20.00'da çekiliyor.
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Oyunları hangi cihazdan oynuyorsunuz? #Oyun #PC #Xbox #PlayStation #Mobile— GameGar (@gamegarcom) April 8, 2022