Buğra Gülsoy'un hayatında şaşırtıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı! Ünlü oyuncu, Bahar dizisinde canlandırdığı Evren karakteriyle tanınırken, gerçek hayatında da ilginç detaylar bulunuyor. Hayranları, Buğra Gülsoy'un gerçek hayatındaki sürprizleri öğrenmek için heyecanla bekliyor. Buğra Gülsoy'un ilk eşi kim? Duyanlar inanamıyor! Buğra Gülsoy'un ilk eşi bakın kimmiş...

BUĞRA GÜLSOY'UN İLK EŞİ KİM?

2011 yılında nikah masasına oturan Buğra Gülsoy ve Burcu Kara çifti, kısa bir süre sonra mutlu başlayan evliliklerini bir yıl sonra sonlandırdı. Ünlü çift, boşanma kararı alarak yollarını ayırdı. Bu ayrılık, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı.

BUĞRA GÜLSOY KAÇ KEZ EVLENDİ?

Ünlü televizyon oyuncusu Buğra Gülsoy, kendisi gibi film oyuncusu olan Burcu Kara ile 2011 yılında dünya evine girmiştir.Fakat çift 2 ağustos 2012 yılında evliliklerine son vermişlerdir. İkinci evliliğini 2018 yılında Nilüfer gürbüz ile yapan Gülsoy, 2023 yılında anlaşmalı olarak boşanma kararı almışlardır. Gülsoy ve Gürbüz çiftinin bu evliliklerin 2019 yılında Cem adında oğulları dünyaya gelmiştir.

BURCU KARA KİMDİR?

22 Şubat 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Lise son sınıfa kadar eğitim hayatına Ankara'da devam etti, üniversite eğitimi için Doğu Akdeniz Üniversitesine gitti. Mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun oldu, üniversite okuduğu süreç boyunca tiyatro ile ilgilendi. Yine bu dönemde kısa filmlerde yönetmenlik ve oyunculuk yaptı.

İlk olarak 2008 yılında Hepimiz Birimiz adlı dizi ile ekranlarda yer aldı. Sinemadaki ilk performansı ise Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle oldu. Kuzey Güney adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştı. Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinççi ile baş rolü paylaşan oyuncu, 2018-2019 yılları arasında Kızım dizisinde de başrol oldu.

Acı Tatlı Ekşi, Cebimdeki Yabancı, Görümce ve Güneşi Gördüm gibi sinema projelerinde yer alan Gülsoy, son olarak 2022 yapımı Dünyayla Benim Aramda dizisinde Demet Özdemir ve Hafsanur Sancaktutan ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Buğra Gülsoy, Burcu Kara ile 2011 yazında evlendi ve 1 sene sonra boşandı. 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünya evine giren oyuncunun bu evlilikten Cem adında bir oğlu oldu. Gürbüz ile 2023 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Özel hayatı ve projeleriyle sıkça medyanın gündeminde yer alan başarılı oyuncu şimdi Evren karakteri ile tekrardan izleyicisiyle buluştu.