Brawl Stars bakım molası ne zaman bitecek?

Brawl Stars bakım molası ne zaman bitecek?
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Popüler mobil oyun Brawl Stars'ta 24 Haziran 2025 tarihinde başlayan bakım molası, oyuncular tarafından yakından takip ediliyor. Oyuna erişim sağlayamayan kullanıcılar, "Brawl Stars bakım molası ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Bakım molası süresince oyuna yeni güncellemeler, karakter dengeleme ayarları ve hata düzeltmeleri ekleniyor. Oyuncular ise bu süreçte hem yeni içerikleri merak ediyor hem de oyunun yeniden ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, 24 Haziran Brawl Stars bakım molası saat kaçta bitecek?

BRAWL STARS BAKIM MOLASI NE ZAMAN BİTECEK?

Brawl Stars oyuncuları, 24 Haziran 2025 Salı günü başlayan bakım molasının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Supercell tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bakım molası Türkiye saatiyle 08:30'da başladı ve yaklaşık 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Bu durumda, oyunun 10:30 ile 11:30 saatleri arasında yeniden erişime açılması öngörülüyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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