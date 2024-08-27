Brawl Stars'a neden girilmiyor? 27 Ağustos Brawl Stars çöktü mü?

Brawl Stars bakım molası ne zaman bitecek? Ülkemizde geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Brawl Stars, bakım molasına girdiği zamanlarda ne zaman tekrar oynanabilir olacağı merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, Brawl Stars bakım molası ne zaman biter? Brawl Stars'a neden girilmiyor?

BRAWL STARS ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya çapında oyuncu kitlesine sahip olan Brawl Stars'da global raporlamalar çerçevesinde erişim sorunu yaşanıyor.

BRAWL STARS BAKIM MOLASI NEDİR?

Brawl Stars şu zamanlarda oyun bakım arası ile meşgul ve oyuncular oyuna giremeden bakım molası uyarısı aldı. Oyuna yeni bir ek özellik geleceği zaman ve herhangi bir aksaklıktan sonra oyunlara bakım arası verilir.

BRAWL STARS NEDİR?

Brawl Stars, Supercell'in 2018 yılında global piyasaya sürdüğü ve o zamandan beri popülaritesini koruyan, en çok oynanan mobil oyunlardan biridir. İlk yılında 50 milyon indirme sayısına ulaşan bu oyun, günümüzde özellikle Amerika kıtasında büyük ilgi görmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, 8 milyondan fazla oyuncuyla en fazla oyuncuya sahip ülke konumunda bulunurken, Brezilya 7 milyondan fazla oyuncuyla ikinci sırada yer almaktadır. Şehir bazında ise, en yüksek oyuncu sayısına sahip olan şehir İstanbul olarak açıklanmıştır.

Supercell, 2010 yılında Finlandiya'da kurulan başarılı bir oyun şirketidir. İlk büyük çıkışlarını, çevrimiçi olarak çiftçilik yapabileceğiniz Hay Day isimli mobil oyunla yapmışlardır. Bunun yanı sıra, günümüzde hala milyonlarca kişi tarafından oynanan Clash of Clans, Boom Beach ve Clash Royale gibi popüler mobil oyunlar da Supercell'in imzasını taşımaktadır.