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BLACK FRIDAY NE ZAMAN? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte 2024?

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Efsane Cuma indirimlerinin ne zaman başlayacağı, alışveriş meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024 yılı için Efsane Cuma indirimlerinin başlangıç tarihi 29 Kasım olarak belirlendi. Bu gün, hem mağazalarda hem de çevrimiçi platformlarda geniş bir ürün yelpazesinde fırsatlar sunulacak.

2024 yılında Black Friday, yani Efsane Cuma indirimleri 29 Kasım Cuma günü başlayacak. Black Friday, her yıl Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma günü düzenleniyor ve büyük indirimler, kampanyalar ve özel fırsatlarla alışveriş yapma imkanı sunuyor. Birçok kişi, Efsane Cuma indirimlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Peki, Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak 2024?

BLACK FRIDAY 2024 NE ZAMAN?

Bu sene indirimlerle geçecek Black Friday (Efsane Cuma), 29 Kasım Cuma günü olacak.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte 2024?

BLACK FRIDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Efsane Cuma, yani Black Friday, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmış bir alışveriş etkinliğidir. Bu etkinliğin kökenleri 1950'lere kadar uzanıyor ve zamanla büyük bir alışveriş geleneğine dönüşmüştür.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Black Friday Efsane Cuma Alışveriş

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