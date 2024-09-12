BLACK FRIDAY NE ZAMAN? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte 2024?

2024 yılında Black Friday, yani Efsane Cuma indirimleri 29 Kasım Cuma günü başlayacak. Black Friday, her yıl Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma günü düzenleniyor ve büyük indirimler, kampanyalar ve özel fırsatlarla alışveriş yapma imkanı sunuyor. Birçok kişi, Efsane Cuma indirimlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Peki, Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak 2024?

BLACK FRIDAY 2024 NE ZAMAN?

Bu sene indirimlerle geçecek Black Friday (Efsane Cuma), 29 Kasım Cuma günü olacak.

BLACK FRIDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Efsane Cuma, yani Black Friday, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmış bir alışveriş etkinliğidir. Bu etkinliğin kökenleri 1950'lere kadar uzanıyor ve zamanla büyük bir alışveriş geleneğine dönüşmüştür.