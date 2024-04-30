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Biricik Belediye Başkanı istifa mı etti? DEM Partili Mehmet Begit neden istifa etti, olay ne?

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Biricik Belediye Başkanı istifa mı etti? DEM Partili Mehmet Begit neden istifa etti, olay ne? Biricik Belediye Başkanı ve DEM Parti üyesi Mehmet Begit'in istifası, gündeme bomba gibi düştü. Begit'in istifa nedeni henüz açıklanmadı. Olayın detayları merakla bekleniyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Dem Parti'den belediye başkanı seçilen Mehmet Begit, 4 belediye meclis üyesiyle birlikte partisinden istifa ettiğini açıkladı. Biricik Belediye Başkanı istifa mı etti? DEM Partili Mehmet Begit neden istifa etti, olay ne? İşte merak edilenler...

BİRECİK BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA MI ETTİ?

Mehmet Begit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçimlerinde kendisine verilen destek için teşekkür etti. Bu seçimde tarihi bir oy farkıyla belediye başkanlığını kazandıklarını, halkın kendilerine inandığını ve güvendiğini belirten Begit, bu güvenle göreve başladıklarını ifade etti.

Biricik Belediye Başkanı istifa mı etti? DEM Partili Mehmet Begit neden istifa etti, olay ne?

Mehmet Begit açıklamasında şunu söyledi;

"Öncelikle belirtmek gerekir ki söyleyeceğim lafların kesinlikle bize güvenip oy veren DEM Parti üyeleriyle bir ilgi ve alakası yoktur. Ancak seçimden sonra süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı'mızın posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdaki yönetim hususunda baskılar oluşmaya başladı. Ben ilçemizi Birecik halkı ile yönetmeye talibim. Birecik ilçesini sadece Birecik halkı yönetir. Bu hususta kararlıyım. Hiçbir irade halkın iradesinin üzerinde değildir. Bu sebeplerle DEM Parti'den 4 encümen arkadaşımla birlikte istifa ediyorum. "

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Mehmet Begit DEM Parti 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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