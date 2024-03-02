Bir Dağ Masalı nerede çekilmiştir? Bir Dağ Masalı filmi hangi şehirde, ilde çekildi?

Bir Dağ Masalı nerede çekilmiştir? Sorusu merak edilmekte ve internet üzerinde sıklıkla araştırılmaktadır. Bir Dağ Masalı, yönetmenliğini Turgut Demirağ'ın yaptığı, başrollerinde Türkan Şoray ve Murat Soydan'ın olduğu 1967 yapımı Türk sinema filmidir. Peki, Bir Dağ Masalı nerede çekilmiştir? Bir Dağ Masalı filmi hangi şehirde, ilde çekildi?

BİR DAĞ MASALI NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Yönetmenliğini Turgut Demirağ'ın yaptığı Bir Dağ Masalı filmi Artvin ilinin Kemalpaşa ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü Mahallesinde çekmiştir. Buna göre Bir Dağ Masalı filmi Artvin'de çekilmiştir. Başrollerinde Türkan Şoray ve Murat Soydan'ın olduğu 1967 yapımı Türk sinema filmi birçok kişi tarafından günümüzde tekrar tekrar izleniyor ve beğeniliyor.

BİR DAĞ MASALI OYUNCU KADROSU

Türkan Şoray - Lale (ses. Nevin Akkaya)

Murat Soydan - Murat (ses. Abdurrahman Palay)

Kuzey Vargın - Ekrem

Ali Şen - Şükrü Efendi

Mualla Sürer - Nuriye Hanım

Erol Tezeren - Ömer

Yavuz Karakaş - Memduh

Muammer Gözalan - Emrullah Çapa

Kadriye Tuna - Nesrin

Sami Hazinses - Sıçan Ali

Turgut Baydar - Ömer'in Kardeşi

Yaşar Şener - Adnan

Haydar Karaer - Astsubay

Ahmet Turgutlu - Kamil

Selahattin İçsel - İmam

Hikmet Gül - Deli

Oktay Yavuz - Davetli