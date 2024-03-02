Bir Dağ Masalı nerede çekilmiştir? Bir Dağ Masalı filmi hangi şehirde, ilde çekildi?
Bir Dağ Masalı filmi birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırma konusu olmaktadır. Filme dair zaman zaman birçok detay araştırılıyor. Peki, Bir Dağ Masalı nerede çekilmiştir? Bir Dağ Masalı filmi hangi şehirde, ilde çekildi?
Bir Dağ Masalı nerede çekilmiştir? Sorusu merak edilmekte ve internet üzerinde sıklıkla araştırılmaktadır. Bir Dağ Masalı, yönetmenliğini Turgut Demirağ'ın yaptığı, başrollerinde Türkan Şoray ve Murat Soydan'ın olduğu 1967 yapımı Türk sinema filmidir. Peki, Bir Dağ Masalı nerede çekilmiştir? Bir Dağ Masalı filmi hangi şehirde, ilde çekildi?
BİR DAĞ MASALI NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?
Yönetmenliğini Turgut Demirağ'ın yaptığı Bir Dağ Masalı filmi Artvin ilinin Kemalpaşa ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü Mahallesinde çekmiştir. Buna göre Bir Dağ Masalı filmi Artvin'de çekilmiştir. Başrollerinde Türkan Şoray ve Murat Soydan'ın olduğu 1967 yapımı Türk sinema filmi birçok kişi tarafından günümüzde tekrar tekrar izleniyor ve beğeniliyor.
BİR DAĞ MASALI OYUNCU KADROSU
Türkan Şoray - Lale (ses. Nevin Akkaya)
Murat Soydan - Murat (ses. Abdurrahman Palay)
Kuzey Vargın - Ekrem
Ali Şen - Şükrü Efendi
Mualla Sürer - Nuriye Hanım
Erol Tezeren - Ömer
Yavuz Karakaş - Memduh
Muammer Gözalan - Emrullah Çapa
Kadriye Tuna - Nesrin
Sami Hazinses - Sıçan Ali
Turgut Baydar - Ömer'in Kardeşi
Yaşar Şener - Adnan
Haydar Karaer - Astsubay
Ahmet Turgutlu - Kamil
Selahattin İçsel - İmam
Hikmet Gül - Deli
Oktay Yavuz - Davetli