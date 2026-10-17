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Binance TR’den İlk Kripto Varlık Alımına 880 TL Değerinde Dijital Hediye Çeki

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Binance TR’den İlk Kripto Varlık Alımına 880 TL Değerinde Dijital Hediye Çeki
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Binance TR’nin 15-31 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlediği Sonbahar Kampanyası, platformda ilk kez kripto varlık alımı yapan kullanıcılara 880 TL değerinde dijital hediye çeki sunuyor. Kampanyadan yeni üyelerin yanı sıra daha önce hesap açmış ancak hiç alım satım işlemi yapmamış kullanıcılar da yararlanabiliyor.

Binance TR, platformda ilk kripto varlık alımını gerçekleştirecek kullanıcılara yönelik Sonbahar Kampanyası’nı başlattı. 15 Ekim 2026 saat 13.00’te başlayan ve 31 Ekim 2026 saat 13.00’e kadar devam edecek kampanya kapsamında, katılım koşullarını yerine getiren kullanıcılara Binance TR’de geçerli 880 TL değerinde dijital hediye çeki verilecek.

Yeni üyeler ve henüz işlem yapmamış kullanıcılar katılabiliyor

Kampanya, belirtilen tarihler arasında Binance TR’ye üye olan kullanıcılarla birlikte, mevcut hesabı bulunmasına rağmen kampanya başlangıcından önce platformda hiç kripto varlık alım satımı yapmamış kullanıcıları kapsıyor. Katılım için kullanıcıların hesaplarına giriş yaparak kampanya sayfasındaki “Kampanyaya Katıl” butonuna tıklamaları ve kampanya süresi içinde ilk kripto varlık alımlarını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Yeni kullanıcıların öncelikle üyeliklerini tamamlaması bekleniyor.

Kampanyada alım tutarına ilişkin alt limit bulunmuyor. Al-Sat, Kolay Al-Sat ve Dönüştür üzerinden gerçekleştirilen işlemler kampanya kapsamında değerlendiriliyor. Yalnızca bireysel hesapların katılabildiği kampanyadan, 18 yaşın üzerindeki her kullanıcı bir kez yararlanabiliyor.

Dijital hediye çekleri yıl sonuna kadar kullanılabilecek

Katılım koşullarını sağlayan kullanıcıların ödülleri, en geç 30 Kasım 2026 saat 13.00’e kadar Binance TR Ödül Merkezi’ne tanımlanacak. Dijital hediye çekleri 31 Aralık 2026 saat 23.59’a kadar kullanılabilecek.

Yalnızca Binance TR üzerinde geçerli olan ve tek seferde kullanılabilen dijital hediye çekleri, nakde çevrilemiyor ve başka kişilere devredilemiyor. Kampanyanın ayrıntılarına ve katılım koşullarına Binance TR’nin kampanya sayfasından ulaşılabiliyor.

Ece Güneş
Ece Güneş
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