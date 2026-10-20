Beyza Gemici yeni sevgilisiyle düğünde görüntülendi

Beyza Gemici yeni sevgilisiyle düğünde görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Survivor yarışmasıyla tanınan Beyza Gemici, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısıyla sevenlerini endişelendirmişti. Bir süredir gözlerden uzak kalan Gemici, oyuncu Merve Küsmenoğlu ile Serhan Onat’ın düğününe sevgilisiyle katıldı. Düğünde birlikte poz veren Gemici’nin özel hayatı merak uyandırırken, yanındaki kişinin kimliği açıklanmadı.
Survivor 2026 yarışmasıyla tanınan Beyza Gemici, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz ay zor bir dönemden geçtiğini belirterek takipçilerinden destek isteyen Gemici, Merve Küsmenoğlu ile Serhan Onat’ın düğününde sevgilisiyle görüntülendi.
DÜĞÜNE SEVGİLİSİYLE KATILDI
Düğünden paylaşılan karelerde Gemici’nin sevgilisiyle birlikte poz verdiği görüldü. İkilinin yan yana görüntülenmesi yeni ilişki iddialarını beraberinde getirdi. Gemici’nin yanındaki kişinin kimliği ise haberlerde açıklanmadı.
GEÇTİĞİMİZ AY YARDIM İSTEMİŞTİ
Gemici, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zor bir süreçten geçtiğini belirtmiş ve takipçilerinden destek istemişti. Kısa süre sonra iyi olduğunu söyleyen yarışmacının düğündeki görüntüleri, yaşadığı sürecin ardından dikkat çekti.