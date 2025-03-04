Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler neden görevden alındı?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkında ortaya atılan ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. 27 Şubat'ta evinde gözaltına alınan Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Bu gelişmelerin ardından, Alaattin Köseler'in son durumu ve görevine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı mı, neden uzaklaştırıldı? İşte, merak edilen detaylar…

ALAATTİN KÖSELER GÖREVDEN Mİ ALINDI, NEDEN?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkında çıkan ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla gündemdeki yerini koruyor. 27 Şubat'ta evinde gözaltına alınan Köseler, devam eden soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Bu gelişmenin ardından, İçişleri Bakanlığı, Alaattin Köseler'in görevden alındığını resmen açıkladı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler

Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırılmasının nedeni olarak, Beykoz Belediyesi'nde ortaya çıkan usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları gösterildi. İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi adına Köseler'in görevde kalmasının uygun olmadığını belirterek, görevden alma kararını kamuoyuyla paylaştı. 27 Şubat'ta evinde gözaltına alınan Köseler, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme sonrası, İçişleri Bakanlığı tarafından Alaattin Köseler'in görevden alındığı açıklandı.

Alaattin Köseler neden görevden alındı