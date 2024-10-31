Şarkıları ile adından söz ettiren Bengü'nün, eşi Selim Selimoğlu ile boşanacağı iddiaları yeniden gündeme geldi. Şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile dünyaevine girmişti. Peki, Bengü boşanıyor mu?

BENGÜ BOŞANIYOR MU?

Karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkan çiftten Bengü'nün geçen yıl eşinin kumar borcu yüzünden sıkıntılar çektiği iddia edilmişti.

'2. Sayfa'da yer alan habere göre çift bugün anlaşmalı olarak boşanıyor.

2018 yılında Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren şarkıcı Bengü'nün bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya gelmişti.

BENGÜ KİMDİR?

2 Nisan 1979 senesinde İzmir'de dünyaya gelen sanatçı, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası deneyimi ile müzik dünyasına atıldı. İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa'dan şan dersleri alması üzerine Pop Show '98 yarışmasında ikinci oldu.

Kenan Doğulu'ya 3 yıl boyunca vokallik yapan isim, Show TV'de Organize edilen Bak Kim Dans Ediyor yarışmasında 1. olmuştu. İlk albümü Hoş Geldin'i 2000 senesinde çıkarmıştı.

SELİM SELİMOĞLU KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

1979 senesinde dünyaya elen isim aslen Rizelidir. SMAK Makina ve AKSEL OSGB işletmelerinin sahibi olan Selimoğlu, Bengü ile 6 yıl önce evlenmişti. Çiftin Zeynep ve Selim adında 2 çocuğu var.