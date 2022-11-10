Ünlü oyuncu Barış Arduç covid mi oldu merak ediliyor. Barış Arduç'un sağlık durumu nasıl olduğunu araştıran sevenleri, Barış Arduç covid mi oldu merak ediliyor. Peki, Barış Arduç covid mi oldu?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç covid mi oldu merak ediliyor. Sevenleri tarafından merak edilen Barış Arduç sağlık durumu nasıl olduğu araştırılıyor. Barış Arduç covid mi oldu? Barış Arduç covid mi oldu? Detaylar haberimizdedir…

BARIŞ ARDUÇ COVİD Mİ OLDU?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un sete çıkmaya hazırlanırken kendisini kötü hissettiği ve yapılan kontrollerinde koronavirüse yakalandığı belirlendi. Durumu çok ağır olmayan Arduç, evinde karantinaya girdi. Ünlü oyunucunun rahatsızlığı nedeniyle haftaya Pazartesi günü "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinin 36. bölümü ekrana gelmeyecek.