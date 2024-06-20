Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kim? Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir? Bana Masal Anlatma özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bana Masal Anlatma filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kim? Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir? Bana Masal Anlatma filmi fragmanı ve özeti gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kayhan filminin detayları…
Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kim? İzleyenleri ekrana bağlayan Bana Masal Anlatma filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bana Masal Anlatma filmini izleyecek olanların merak ettiği Bana Masal Anlatma konusu nedir, Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler ve Bana Masal Anlatma özeti gibi konuları inceliyoruz.
BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI
Fatih Artman - Rıza
Hande Doğandemir - Ayperi
Devrim Yakut - Selma
Erdal Tosun - Cemal
Tarık Ünlüoğlu - Timur
Gökçe Bahadır - Neriman
Gürkan Uygun - Jilet Ali
Cihan Ercan - Kubilay
Burcu Biricik - Ezgi
Cengiz Bozkurt - Nafi
Berat Yenilmez - Yaşar
Ani İpekkaya - Madam
Ulaş Tuna Astepe - Ömer
Neslihan Aker - Nalan
Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası
Haluk Bilginer - Akbar
Çağlar Ertuğrul - Haşmet
Yunus Şanlı - Yunus Şanlı
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bana Masal Anlatma filmi; delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza'ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesidir.
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Bana Masal Anlatma, Ezel Akay'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz'in yer aldığı bir komedi filmi. Filmde ayrıca Devrim Yakut, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Burcu Biricik, Berat Yenilmez, Ercan Yazgan yer alırken Gürkan Uygun, Gökçe Bahadır ve Yılmaz Erdoğan da konuk oyuncu olarak bulunmaktadır. Yapımcılığını BKM Film'in yaptığı film, 9 Ocak 2015'te gösterime girdi.
BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?
Bana Masal Anlatma filminin çekimleri İstanbul Suriçi'nde yapılmıştır.