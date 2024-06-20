Bana Masal Anlatma filmi ne zaman, nerede çekildi?
Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi sorusu merak ediliyor. Sinemada büyük ilgi gören Bana Masal Anlatma filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi? Bana Masal Anlatma ne zaman çekilmiş? Bana Masal Anlatma filmi ne zaman çekildi? İşte Bana Masal Anlatma filmi ne zaman vizyona girdi ve detaylar haberimizde...
Bana Masal Anlatma nerede çekildi yanıtı filmi izleyenler tarafından araştırılıyor. Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi sorusu merak ediliyor. Sinemada büyük ilgi gören Bana Masal Anlatma filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi? Bana Masal Anlatma ne zaman çekilmiş? Bana Masal Anlatma filmi ne zaman çekildi? İşte Bana Masal Anlatma filmi ne zaman vizyona girdi ve detaylar haberimizde...
BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?
Bana Masal Anlatma filminin çekimleri İstanbul Suriçi'nde yapılmıştır.
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Bana Masal Anlatma, Ezel Akay'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz'in yer aldığı bir komedi filmi. Filmde ayrıca Devrim Yakut, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Burcu Biricik, Berat Yenilmez, Ercan Yazgan yer alırken Gürkan Uygun, Gökçe Bahadır ve Yılmaz Erdoğan da konuk oyuncu olarak bulunmaktadır. Yapımcılığını BKM Film'in yaptığı film, 9 Ocak 2015'te gösterime girdi.
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza'ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesi.
BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI KİM?
Fatih Artman - Rıza
Hande Doğandemir - Ayperi
Devrim Yakut - Selma
Erdal Tosun - Cemal
Tarık Ünlüoğlu - Timur
Gökçe Bahadır - Neriman
Gürkan Uygun - Jilet Ali
Cihan Ercan - Kubilay
Burcu Biricik - Ezgi
Cengiz Bozkurt - Nafi
Berat Yenilmez - Yaşar
Ani İpekkaya - Madam
Ulaş Tuna Astepe - Ömer
Neslihan Aker - Nalan
Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası
Haluk Bilginer - Akbar
Çağlar Ertuğrul - Haşmet
Yunus Şanlı - Yunus Şanlı