Bahçeli - İnce görüşmesi ne zaman? - Haberler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Memleket Partisi lideri İnce'yi arayarak "Görüşelim" demesi, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Merakla beklenen görüşme bugün gerçekleşecek. İki lider artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı çözüm önerilerini konuşacak.

BAHÇELİ - İNCE GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İnce'yi telefonla arayarak, "Görüşelim" demesi, siyaset kulislerini hareketlendirdi. İnce'nin de bu davete icabetten randevu aldığı ve iki liderin artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı çözüm önerilerini konuşacağı öğrenildi.

SON OLARAK ÖZDAĞ'I ZİYARET ETTİ

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Genel Başkanlar Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, görüşme sonrasında basın mensuplarına görüşmenin içeriğine dair açıklamalar yaptı.

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