Ünlü sanatçı Vural Çelik'in ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Vural Çelik neden öldü, ölüm nedeni merak edildi. Peki, Vural Çelik neden öldü? Hasta mıydı, hastalığı neydi soruları da bir başka araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Avrupa Yakası Kubilay neden öldü?

AVRUPA YAKASI KUBİLAY NEDEN ÖLDÜ?

Avrupa Yakasıdizisinde Kubilay olaak tanınan Vural Çelik, 17 Ekim 2024 tarihinde evinde ölü bulundu. Haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, X hesabı üzerinden "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" yazarak duyurdu.

VURAL ÇELİK KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Orduludur. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi.

Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.

Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler'dir. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynamıştır.