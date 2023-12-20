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ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak

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ATV ekranlarında yeni başlayan Altın Kafes dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapıyor. Dizi, 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe ve Murat Kılıç'ın paylaştığı ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes'in ekran macerası kısa sürdü. Reytinglerde başarıyı yakalayamayan dizi 5. bölümle final yapacak.

ALTIN KAFES GİDİYOR YILDIZLAR BANA UZAK GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ATV, Altın Kafes'ten başarıyı yakalayamadığı için sırada beklettiği diğer dizisi "Yıldızlar Bana Uzak"ı yayınlama kararı aldı. Yıldızlar Bak dizisi, 31 Aralık'ta ilk bölümüyle ekrana gelecek. İlk bölümünden itibaren beklentiyi karşılamayan Altın Kafes ise 5. bölümde ekrana veda edecek.

ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak

ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak

ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak

ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak

ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak

ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak

ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Televizyon

Altın Kafes Atv Televizyon Magazin Haberler

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