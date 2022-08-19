Aronya meyvesi nedir? Aronya nerede yetişir? Aronya neye iyi gelir?

Tükettiğimiz besinlerin vücudumuza farklı farklı yararları vardır. Sağlığımız için bolca tüketmemiz gereken besinlerden biri ise meyvedir. Dünyada ve ülkemizde yetişen birçok çeşit meyve vardır. Her biri farklı lezzettedir. Bu sağlıklı meyvelerden bi tanesi ise aronya meyvesidir. Peki, Aronya meyvesi nedir? Aronya meyvesi nerede yetişir?

Aronya meyvesi son zamanlarda popüler olup adından söz ettiriyor. Bu nedenle de çok kişi tarafından ne olduğu araştırılıyor. Sağlığa yararı olduğu bilinen bu meyvenin nerede yetiştiği de merak edilen konulardan biridir. Trabzon şehrinde "süper meyve" olarak adlandırılan aronya meyvesi hakkında detaylar haberimizde..

ARONYA MEYVESİ NEDİR?

Kuzey Amerika'da ortaya çıkan aronya meyvesi gül ailesinin bir meyvesidir. Asıl adı chokeberry olan meyvenin ülkemizde de yetiştirilmeye başlanması meraklıları için sevindiren haber oldu. Meyvenin kanser hücreleriyle savaştığı ve vücudu yenileyerek iyileştirici etkisi olduğu söyleniyor. Antioksidan ve C vitamini içermesi nedeniyle ne kadar sağlıklı olduğunu tahmin edebiliyoruz. Lif bakımından da zenginliği olan meyve bağışıklık sistemini güçlendirir ve istenmeyen nezle gibi hastalıklardan korur. Aronya meyvesi ıslak ormanlarda yetişen çalı bitkisidir. Yaban mersinin andıran görüntüsü ile dikkatleri çekiyor. Yaprak döken ve boyu 2 ila 3 metre arası olan bir meyvedir.

ARONYA MEYVESİ NEREDE YETİŞİR?

Ana vatanı Kuzey Amerika olan meyve 2020 yılında ülkemizde de yetiştirilmeye başlandı. Denemesi yapılan ekim işlemleri olumlu sonuç verdi ve fidanlar açmaya başladı. Meyve ve tarım konusunda zenginliğe sahip olan ülkemize bir besin daha eklendi. Türkiye hava şartlarına uyum sağlayarak burada da yetişmeye başlayan meyve, Polonya, Kanada, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Ukrayna ve Almanya'da yetişiyor. Ülkemizde ise Karadeniz bölgesinde yetişmektedir.

ARONYA MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

Bolca vitamin içeren sağlıklı olan aronya meyvesi birçok çeşitle tüketilebilir. Meyveli yoğurt, reçel, çay, dondurma, şerbet, şurup ve sos olarak tüketimi yapılabilir. Meyveyi normal formunda ve kuru halde de tüketebilirsiniz. Günde bi miktar tüketilmesi vücut için fazlaca sağlıklıdır. İstediğiniz formda tüketim sağlarsanız bazı hastalıklardan da korunmuş olursunuz. Hangi hastalıklardan koruduğu merak ediliyor. Aronya meyvesi neye iyi gelir?

ARONYA MEYVESİ NEYE İYİ GELİR?

İçerdiği yüksek dozda antioksidan ve vitaminler nedeniyle sağlığımız için oldukça yararlı olan meyve, bazı sağlık sorunlarını iyileştirme özelliği ile bilinir. Kanser riskini azaltması da bilinen bir özelliği. Çocuklara ise 3 yaşından sonra tüketim için uygundur. Tadını sevmezler ise bal ile karıştırıp verebilirsiniz. Çocuğunuzu soğuk algınlığı, ishal gibi hastalıklardan korur. Meyvenin asir oranı yüksek olduğu için düşük tansiyonlular, reflü ve gastriti olan kişilerin tüketmemesi gerektiği söyleniyor. Tüketildiği yerlerde sağlık meyvesi olarak bilinen aronya meyvesi aşağıdaki hastalıklara iyi gelir.

• Alzheimer

• Parkinson

• Damar tıkanıklığı

• Tansiyon

• Kalp rahatsızlıkları

• Kan şekeri dengesizliği

• Kansızlık