on dönemlerde gündemde sıkça yer alan Anoreksiya Nervoza, yeme bozukluğu kategorisinde sınıflandırılan bir hastalıktır. Nihal Candan'ın yaşadığı bu hastalık, mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına sebep oldu. Ancak, hastalığın ne olduğu ve belirtileri hala merak konusu. ANOREKSİYA NEDİR? Nihal Candan'ın hastalığı anoreksiya ne, belirtileri neler? İşte merak edilenler...

ANOREKSİYA NEDİR?

Son dönemlerde gündemde sıkça yer alan Anoreksiya Nervoza, yeme bozukluğu kategorisinde sınıflandırılan bir hastalıktır. Nihal Candan'ın yaşadığı bu hastalık, mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına sebep oldu. Ancak, hastalığın ne olduğu ve belirtileri hala merak konusu. Anoreksiya Nervoza, kişinin vücut ağırlığını kontrol etmek için aşırı derecede az yemek yemesi ve kilo kaybetmesiyle karakterizedir. Bu hastalığın belirtileri arasında vücut ağırlığında dramatik düşüş, yeme alışkanlıklarında sapma, beden imajıyla ilgili saplantılı düşünceler ve fiziksel yorgunluk gibi durumlar bulunur.

Anoreksiya Nervoza, genellikle 12-18 yaş aralığında başlayan ve kişinin aşırı kilo alma korkusuyla bilinçli olarak aşırı zayıf kalma çabalarıyla belirlenen bir bozukluktur. Bu rahatsızlık toplumda nadir görülen bir durum değildir ve genellikle kadınlarda daha sık görülür. Hastalığın ortaya çıkma riski, ailede benzer bir bozukluğun bulunması durumunda artar ve genellikle üst sosyoekonomik sınıflarda daha sık görülür.

Anoreksiya Nervozalı bireylerin en temel belirtisi, aşırı kilo alma korkusudur ve bu korku neredeyse fobik bir boyuta ulaşabilir. Bu kişiler, kendilerini şişman hissetmelerine rağmen gerçekte çok zayıf olabilirler. Vücut ağırlığını kontrol altında tutmak için iki yöntem kullanılır: Yiyecek alımını önemli ölçüde kısıtlamak ve aşırı egzersiz yapmak veya açlık dönemleri ile aşırı yeme dönemlerini izleyen kusma davranışları sergilemek gibi. Bu kişiler sık sık kusma davranışı sergilediklerinde dişlerinde bozukluklar ve çürükler gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

ANOREKSİYA BELİRTİLERİ NELER?

Anoreksiya Nervoza hastaları, kilo kaybetme amacıyla kendilerine özel yeme davranışları geliştirirler. Kilo almaktan aşırı korktukları için çok sınırlı bir diyet uygularlar ve özellikle karbonhidratlı besinleri tamamen diyetlerinden çıkarırlar. Yemek zamanında saklanma, yemekten kalkmak için mazeretler bulma, sürekli yiyecekleri düşünme, yemek tarifleri toplama gibi garip ve gizli yemek ritüellerine sahiptirler. Ayrıca, başkalarının yanında yemek yemeyi reddetme gibi davranışlar da sık görülür.

Anoreksiya Nervoza'nın belirtileri arasında ciddi oranda kilo kaybı, sürekli tartılma, bol kıyafetler giyerek zayıflığını saklama, asla yeterince ince olduğuna inanmama ve kilosu hakkında sürekli endişe duyma yer alır. Yemekten sonra yediklerini kusma, diyet hapları, diüretik ya da müshil kullanarak yediklerini atmaya çalışma gibi davranışlar da görülür. Ayrıca, kendilerini cezalandırma amacıyla ağır egzersizler yapma ve tuvalette uzun zaman geçirme gibi davranış bozuklukları da ortaya çıkarabilir.