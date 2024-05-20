ANKA-3 ne işe yarıyor? ANKA-3 seri üretim ne zaman?

Tusaş Anka-3, Türk savunma sanayi şirketi TUSAŞ tarafından tasarım ve geliştirme çalışmalarına devam edilen turbofan motorlu, gövde içinde silah sistemleri barındıran, yüksek yük taşıma kapasiteli, stealth, kuyruksuz bir insansız savaş uçağı projesidir. Anka-3, ortak aviyonik mimari ve yer kontrol istasyonu ile ANKA ve ANKA II ile uyumlu çalışabilmektedir. Düşük radar görünürlüğü, yüksek hızda intikal ve 1200 kg faydalı yük kapasitesi gibi özelliklere sahiptir. Maksimum kalkış ağırlığı 6500 kg'dır ve servis irtifası 40.000 ft'dir.

ANKA-3 NE İŞE YARIYOR?

TUSAŞ Anka-3, Türk savunma sanayi şirketi TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirme çalışmalarına devam edilen bir insansız savaş uçağı projesidir. Anka-3, turbofan motorlu, gövde içinde silah sistemleri barındıran, yüksek yük taşıma kapasiteli, stealth (radarda az görünür), kuyruksuz bir yapıya sahiptir. Bu uçak, keşif, gözetleme, istihbarat toplama, hava-hava muharebe ve havadan karaya taarruz gibi görevleri gerçekleştirebilir. Ayrıca düşman pervaneli uçaklarına, İHA ve helikopter gibi sistemlere karşı da angajmana girebilme yeteneklerine sahiptir. Havada 10 saat kalabilme süresi, 1200 kg yararlı yük ağırlığı ve 44.000 ft'ye kadar irtifa yeteneği ile dikkat çekmektedir. ANKA-3, hava üslerinin yanı sıra uçak gemileri ve su üstü harp gemilerinde de görev yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.

ANKA-3 SERİ ÜRETİME NE ZAMAN GEÇECEK?

TUSAŞ Anka-3, Türk savunma sanayi şirketi TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirme çalışmalarına devam edilen bir insansız savaş uçağı projesidir. Bu stealth özellikli insansız hava aracı, turbofan motorlu ve gövde içinde silah sistemleri barındırıyor. İlk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdi. ANKA-3'ün teknik özellikleri arasında azami hızı 835 km/s, azami irtifası 44.000 ft, yararlı yük ağırlığı 1200 kg ve havada kalış süresi 10 saat olarak belirtiliyor. Seri üretime ne zaman geçeceği konusunda kesin bir tarih verilmemiş olsa da, projenin ilerlediği biliniyor.