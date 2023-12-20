ATV'nin sevilen dizisi Altın Kafes Pazar günü 4. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler,Altın Kafes final mi yapıyor? Altın Kafes son bölüm, 5. Bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes neden bitti? Araştırması yapıyor.

Altın Kafes final mi yapıyor? Altın Kafes son bölüm, 5. Bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes neden bitti?

Altın Kafes Her Pazar ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Altın Kafes 4. BÖLÜM 1. Fragmanı yayınlandı! Peki, Altın Kafes final mi yapıyor? Altın Kafes son bölüm, 5. Bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes neden bitti? İşte detaylar…

ALTIN KAFES FİNAL Mİ YAPIYOR?

ATV ekranlarında yeni yayın hayatına başlayan Altın Kafes dizisi, izleyici kitlesi tarafından istenilen ilgiyi göremeyerek erken veda kararı aldı. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe ve Murat Kılıç'ın yer aldığı dizi, 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Altın Kafes, sevilen oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayarak kısa sürede final kararı almış oldu. 5. bölümle ekranlara veda edecek olan dizi, izleyicilerine veda etmeden önce heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

ALTIN KAFES SON BÖLÜM, 5. BÖLÜM (FİNAL) FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ATV, Altın Kafes'ten başarıyı yakalayamadığı için sırada beklettiği diğer dizisi "Yıldızlar Bana Uzak"ı yayınlama kararı aldı. Yıldızlar Bana Uzak dizisi, 31 Aralık'ta ilk bölümüyle ekrana gelecek. İlk bölümünden itibaren beklentiyi karşılamayan Altın Kafes ise 5. bölümde ekrana veda edecek. Dizinin 4. Bölümünün fragmanı yayınlandı. Buna göre bu pazar (24 Aralık) dizinin 4. Bölümü yayınlanacak ve 5. Bölümde final yapacak.

ALTIN KAFES DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?



Aytaç Şaşmaz,

Şifanur Gül,

Ebru Cündübeyoğlu,

Hayal Köseoğlu,

Hilmi Cem İntepe,

Murat Kılıç,

Kaan Turgut,

Sümeyra Koç,

Eda Nur Gülbudak,

Buse Orcan,

Gurur Çiçekoğlu,

Cansu Mumcu,

Ali Kayra Kul,

Aksel Yılmaz ve

Sacide Taşaner

ALTIN KAFES DİZİSİ KONUSU NEDİR?

'Aşkın Tutsağı Olanlar Kafesini Terk Etmemek İçin Tüm Cesaretiyle Savaşır' atv'nin yeni dizisi 'Altın Kafes' aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı kadrosuyla 'Altın Kafes' bu sezon çok konuşulacak. Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' sırlarla ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın gizemlerini gözler önüne serecek.