Ali Yeditepe kimdir? Memleket Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Ali Yeditepe kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan adayı ise Ali Yeditepe. Ali Yeditepe kimdir? Ali Yeditepe nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ YEDİTEPE KİMDİR?

Ali Yeditepe, 1972 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinden bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1974 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'un Alibeyköy semtine göç etmişlerdir. İlk ve ortaokulu Güzeltepe İlköğretim Okulu'nda tamamlamış, lise eğitimini ise Alibeyköy Endüstri Lisesi'nde almıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Yeditepe, şu anda Eyüpsultan'ın gözde mahallesi olan Odayeri Mahallesi'nde ikamet etmektedir. Siyasete Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) çatısı altında başlayan Ali Yeditepe, sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aktif siyasetine devam etmiştir. Üst üste 3 dönem boyunca CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca sivil toplum örgütlerinde de aktif rol almış, 2 dönem boyunca Eyüpsultan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) yönetim kurulunda görev yapmış ve hala üyesidir. Şu anda Memleket Partisi Eyüpsultan İlçe Yönetim Kurulu üyesi olan Ali Yeditepe, ilçe kararıyla Eyüpsultan Belediye Başkan adayı olarak seçilmiştir. Kendi ifadesiyle "Ezberleri bozmaya ve üçüncü yolun en büyük neferi olmaya" talip olmuştur.