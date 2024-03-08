Alaattin Köseler kimdir? CHP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Alaattin Köseler kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı ise Alaattin Köseler oldu. Alaattin Köseler kimdir? Alaattin Köseler nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?

Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe'de doğmuştur. İlkokulu 1972 yılında bitirmiş ve 1975 yılında Beykoz Ziya Ünsel Ortaokulu'ndan mezun olmuştur. Ardından, 1978'de Paşabahçe Ferit İnal Lisesi'nden başarıyla mezun olmuş ve 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni tamamlamıştır. Sporla ilgilenen Köseler, Beykoz Spor Kulübü'nün Basketbol şubesinde Yıldız, Genç ve A Takım olmak üzere on iki sene boyunca basketbol oynamıştır. Mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında proje müdürü ve şantiye şefi olarak görev yapmış, daha sonra kendi ofisini kurarak Bahçeşehir Ticaret Merkezi gibi birçok büyük projeye imza atmıştır.

1999 Yerel Seçimleri'nde halkın teveccühüyle Beykoz Belediye Başkanı olan Köseler, döneminin en büyük ve modern Hayvan Barınağı'nı faaliyete geçirmiştir. Beykoz'un sembolü haline gelen Bayrak Anıtı'nı ve Rüzgarlıbahçe Hizmet Binası'nı halkın beğenisine sunmuştur. İmar sorununu çözmek için birçok projeyi hayata geçirmiş, Beykoz'un tüm paftalarını bilgisayar ortamına aktararak sayısallaştırmıştır. İşsizlik sorununu çözmek için İTKİP ile ortak proje geliştirmiş ve 1500 kişiye iş imkanı sağlamıştır. 2004 yılında başlattığı depreme yönelik çalışmalar, Bakırköy Belediyesi tarafından kullanılarak Afet Karar Destek Modelleri oluşturulmuş ve bu projeler birçok ödül almıştır. TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olan Köseler, evlidir ve bir çocuk babasıdır.