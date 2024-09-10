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Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Ahsen Eroğlu oynadığı diziler neler?

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Oyuncu Ahsen Eroğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunu bitirmiş ve daha sonra oyunculuk eğitimi almıştır. Peki, Ahsen Eroğlu oynadığı diziler neler? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli?

Ahsen Eroğlu hangi dizi ve filmlerde oynadığı gündeme geliyor. Kariyerine 2015 yılında Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide "Zehra" isimli bir karakteri canlandırmıştır. Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğdu. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunu bitirmiş ve oyunculuk eğitimini Sahne 3MOTA'da almıştır. Ailesi Bulgaristan göçmenidir.

Kariyerine 2015 yılında Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide "Zehra" isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır.

Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Ahsen Eroğlu oynadığı diziler neler?

2019 yılında Kuzgun dizisinde canlandırdığı "Kumru Cebeci" karakteri ile başrolünü üstlenmiştir. 2020'den 2021'e kadar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başroldeki "Dicle" karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında Sardunya adlı uzun metraj filmde "Gizem" karakterini canlandırmıştır. 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü almıştır. 2021 yılında Şebnem İşigüzel'in aynı adlı romanından uyarlanan Ağaçtaki Kız adlı tiyatro oyununda başrol oynamıştır.

Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Ahsen Eroğlu oynadığı diziler neler?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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