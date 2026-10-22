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Ağrı Taşlıçay'da Kız Kur'an Kursu'nun temeli Kaymakam Kılıç'ın katılımıyla atıldı

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Ağrı Taşlıçay'da Kız Kur'an Kursu'nun temeli Kaymakam Kılıç'ın katılımıyla atıldı
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Taşlıçay'da Kız Kur'an Kursu'nun temeli Kaymakam Kübra Baka Kılıç'ın katılımıyla atıldı. Kılıç, kursun hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti; kursun ilçede önemli bir ihtiyacı karşılaması beklendiğini söyledi.

Taşlıçay İlçe Kaymakamı Kübra BAKA KILIÇ’ın katılımıyla, ilçede yapımı planlanan Kız Kur’an Kursu’nun temel atma töreni, ilçe protokolü ve vatandaşların iştirakiyle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kaymakam Sayın Kübra BAKA KILIÇ, ilçeye kazandırılacak olan Kız Kur’an Kursu’nun hayırlı olmasını temenni etti.

Kaymakam KILIÇ'ın Konuşmasının ardından yapılan dualar eşliğinde kursun temel atma töreni gerçekleştirildi. Eğitim ve manevi gelişime katkı sunması hedeflenen Kız Kur’an Kursu’nun, ilçede önemli bir ihtiyacı karşılaması beklendiğini söyledi.

Ağrı'nın Taşlıçay Kaymakamı Kılıç "İlçesine kazandırılacak olan Kız Kur’an Kursu’nun hayırlı olmasını diliyor, yapımında emeği ve katkısı bulunan herkese" teşekkür ediyorum dedi..

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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