Ağrı’nın Sesleri ve Renkleri Geleneksel El Sanatları ve Kültür Buluşması” tanıtım program yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Vali Dr Önder Bozkurt’un eşi Betül Bozkurt, Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat’ın eşi Kübra Pala Ayvat ile birlikte, Dört Mevsim Kadın Girişimci Üretim Kooperatifi tarafından düzenlenen “Ağrı’nın Sesleri ve Renkleri Geleneksel El Sanatları ve Kültür Buluşması” programına katıldı.

Program kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmalarını inceleyen Betül Bozkurt ve Kübra Pala Ayvat, geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması, kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadın girişimcilerin üretime ve kültürel değerlerin tanıtımına yönelik faaliyetlerinin önemine dikkat çekilen programda, geleneksel sanatların yaşatılmasına yönelik çalışmalar yerinde değerlendirildi.

Programın ardından aziz şehitlerimiz Mehmet Cemil Özgül ve Ahmet Salmanın kıymetli aileleri ziyaret edildi. Şehitlerimizin emanetleri olan aileleriyle bir araya gelinerek kendilerine saygı ve minnet duyguları iletildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu