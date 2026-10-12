Haberler

Ağrı’nın Sesleri ve Renkleri Geleneksel El Sanatları ve Kültür Buluşması” tanıtım program yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı’nın Sesleri ve Renkleri Geleneksel El Sanatları ve Kültür Buluşması” tanıtım program yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vali Dr Önder Bozkurt'un eşi Betül Bozkurt, Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat'ın eşi Kübra Pala Ayvat ile birlikte, Dört Mevsim Kadın Girişimci Üretim Kooperatifi tarafından düzenlenen "Ağrı'nın Sesleri ve Renkleri Geleneksel El Sanatları ve Kültür Buluşması" programına katıldı.

Vali Dr Önder Bozkurt’un eşi Betül Bozkurt, Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat’ın eşi Kübra Pala Ayvat ile birlikte, Dört Mevsim Kadın Girişimci Üretim Kooperatifi tarafından düzenlenen “Ağrı’nın Sesleri ve Renkleri Geleneksel El Sanatları ve Kültür Buluşması” programına katıldı.

Program kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmalarını inceleyen Betül Bozkurt ve Kübra Pala Ayvat, geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması, kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadın girişimcilerin üretime ve kültürel değerlerin tanıtımına yönelik faaliyetlerinin önemine dikkat çekilen programda, geleneksel sanatların yaşatılmasına yönelik çalışmalar yerinde değerlendirildi.

Programın ardından aziz şehitlerimiz Mehmet Cemil Özgül ve Ahmet Salmanın kıymetli aileleri ziyaret edildi. Şehitlerimizin emanetleri olan aileleriyle bir araya gelinerek kendilerine saygı ve minnet duyguları iletildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var

İnfial yaratan görüntü! Savunması da yaptığı kadar skandal

Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu! Sokaklarda gerilim büyüyor

Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu
1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan MHP'li Zuhal Karakoç'un sağlık durumu belli oldu

Kazada yaralanan MHP'li Zuhal Karakoç'un sağlık durumu belli oldu
Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde

Pazar buluşmasından geriye bol filtreli bir fotoğraf kaldı
Özge Özpirinçci’den babasına: Seni düşünmediğim bir günüm geçmiyor

Baba acısı küllenmiyor: İyi ki sendin baba
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden pes dedirten savunma
Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak

Türkiye'yi sarsan dosya için 75 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
Elon Musk’ın eski sevgilisi anlattı: Yıllarca korkuyla uyandım

Elon Musk’ın eski sevgilisi: Yıllarca her sabah korkuyla uyandım
Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık