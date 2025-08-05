Adli Tatil ne zaman bitecek sorusu, özellikle davası olanlar ve yeni dava açmayı planlayanlar için büyük önem taşıyor. Çünkü adli tatil süresince birçok hukuki işlem ya duruyor ya da sadece acil durumlarda işleme alınıyor. Peki, Adli tatil ne zaman bitecek? Mahkemeler ne zaman açılacak 2025? İşte detaylar...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

2025 yılı adli tatil süreci, 20 Temmuz tarihinde başlamış olup 31 Ağustos 2025 Pazar günü sona erecek. Bu süre zarfında sadece belirli davalar görülürken, çoğu duruşma ve işlemler yeni adli yılın başlamasıyla birlikte yeniden planlanmaktadır.

MAHKEMELER NE ZAMAN AÇILACAK 2025?

Adli tatil, 20 Temmuz – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında sürecek olup, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü yeni adli yıl resmî olarak başlayacaktır.