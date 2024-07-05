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ADLİ TATİL BAŞLANGICI 2024 | Adli tatil ne zaman başlayacak, başladı mı? Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülebilir?

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Adli tatil ne zaman bitiyor? Mahkemelerin ve icra dairelerinin yaz tatili dönemi olarak bilinen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 102.maddesi ile düzenlenmiştir. 2024 yılı için adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Adli tatil kaç gün sürecek, bu süreçte hangi davalar görülecek? Adli tatil başlangıç ve bitiş tarihini merak edenler haberin devamını okuyabilirler.

Mahkeme daireleri, icra dairelerinde çalışan vatandaşlar ve işlemleri olan vatandaşlar adli tatil sürecinin ne kadar süreceği, ne zaman başlayacağı ve biteceği merak ediliyor. Adli tatil ne zaman başlayacak, başladı mı? Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülebilir? Detaylar haberimizdedir...

2024 ADLİ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Mahkeme ve icra daireleri adli tatili 20 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Adli tatilin bitiş tarihi 31 Ağustos Çarşamba günü olarak kararlaştırıldı. 43 gün sürecek adli tatilde sadece aciliyeti olan davalara bakılacak. Yeni adli yılın 1 Eylül tarihinde başlayacağı bildirildi.

ADLİ TATİL BAŞLANGICI 2024 | Adli tatil ne zaman başlayacak, başladı mı? Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülebilir?

ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR

Adli tatilde, aciliyeti olan davalar görülecek. Aciliyeti olan davalar ;

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeççi atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

ADLİ TATİL BAŞLANGICI 2024 | Adli tatil ne zaman başlayacak, başladı mı? Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülebilir?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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